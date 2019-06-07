В Думе устроили учебную эвакуацию

Депутатам по громкой связи предлагают брать ценные вещи, соблюдать спокойствие и выходить на улицу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу в зданиях Госдумы провели учебную эвакуацию, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть свои помещения, закрыть двери, выйти на улицу", - звучит по "громкой связи" на всех этажах.

Сотрудникам рекомендуют взять с собой документы и ценные вещи. Им советуют соблюдать спокойствии. При этом подчеркивается, что данная эвакуация является учебной.

Ранее в здание Госдумы, как и в большое число других ведомств и организаций Москвы не раз поступали анонимные сообщения о ложном "минировании". Об эвакуации депутатов СМИ при этом не сообщали.