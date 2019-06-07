Поиск

В Думе устроили учебную эвакуацию

Депутатам по громкой связи предлагают брать ценные вещи, соблюдать спокойствие и выходить на улицу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу в зданиях Госдумы провели учебную эвакуацию, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть свои помещения, закрыть двери, выйти на улицу", - звучит по "громкой связи" на всех этажах.

Сотрудникам рекомендуют взять с собой документы и ценные вещи. Им советуют соблюдать спокойствии. При этом подчеркивается, что данная эвакуация является учебной.

Ранее в здание Госдумы, как и в большое число других ведомств и организаций Москвы не раз поступали анонимные сообщения о ложном "минировании". Об эвакуации депутатов СМИ при этом не сообщали.

Госдума

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

СКР возбудил уголовное дело из-за утечки опасных веществ со свалки "Ядрово"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция заявила, что не все фотографии на сайте главка сделаны в квартире Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

СПЧ призвал проверить, законно ли задержание журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция опровергла избиение журналиста "Медузы"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');