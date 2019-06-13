КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму список из коммунистов и беспартийных

На пост председателя Думы партия предлагает Вадима Кумина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - КПРФ пойдет на выборы в Мосгордуму со списком кандидатов из коммунистов и беспартийных, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.

"По членству в партии: 32 кандидата - члены партии, 12 беспартийных. Блок коммунистов и беспартийных. Мы претворяем эту идею в жизнь. Среди беспартийных у нас - кандидат в мэры Вадим Валентинович Кумин, глава муниципального округа Степанов и координатор движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова", - заявил Рашкин в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он сообщил, что у КПРФ есть кандидатура на пост председателя Московской городской думы. "Это Кумин Вадим Валентинович, абсолютно подготовленный. В совершенстве знает Москву, и знает, как вести работу", - сказал он.

"Мы считаем, что наша команда готова к борьбе, и нам есть с кем и с чем идти", - заявил Рашкин.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.