КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму список из коммунистов и беспартийных
На пост председателя Думы партия предлагает Вадима Кумина
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - КПРФ пойдет на выборы в Мосгордуму со списком кандидатов из коммунистов и беспартийных, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.
"По членству в партии: 32 кандидата - члены партии, 12 беспартийных. Блок коммунистов и беспартийных. Мы претворяем эту идею в жизнь. Среди беспартийных у нас - кандидат в мэры Вадим Валентинович Кумин, глава муниципального округа Степанов и координатор движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова", - заявил Рашкин в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
Он сообщил, что у КПРФ есть кандидатура на пост председателя Московской городской думы. "Это Кумин Вадим Валентинович, абсолютно подготовленный. В совершенстве знает Москву, и знает, как вести работу", - сказал он.
"Мы считаем, что наша команда готова к борьбе, и нам есть с кем и с чем идти", - заявил Рашкин.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.