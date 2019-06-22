Что произошло за день: суббота, 22 июня

Запрет полетов грузинских авиакомпаний в РФ, сломанный детский атракцион и расстояние от Тбилиси до Грозного

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минтранс РФ приостановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля. Официальная причина - недостаточная безопасность и наличие задолженности за аэронавигацию. Ранее грузинские перевозчики заявляли, что пока не решили, продолжать ли полеты в РФ после 8 июля, когда в Грузию прекратят летать компании РФ. В свою очередь их российские коллеги уже информируют своих клиентов о наличии свободных мест на рейсах, чтобы вылететь из Грузии. Туроператоры остановили продажи туров в Грузию, те, кто купил путевки ранее, имеют право вернуть свои деньги.

- На фоне спора в субботу в Тбилиси напали на съемочную группу из РФ. МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в стране. Недавние события прокомментировал и Рамзан Кадыров: глава Чечни посетовал на попытку рассорить Грузию и Россию и напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров.

- Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве. В ночь на субботу у супруги Бари Алибасова произошел приступ бронхиальной астмы. Как сообщил PR-директор мужа актрисы, жизни Федоссевой-Шукшиной ничего не угрожает, в ближайшее время ее выпишут из больницы.

- Владимир Путин вновь исключил передачу Курильских островов Японии. На вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах, президент подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории.

- В московском парке "Сокольники" три ребёнка упали с аттракциона. Они получили различные травмы, состояние пострадавших оценивается ближе к удовлетворительному. Следственный комитет возбудил уголовное дело.