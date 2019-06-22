Поиск

Что произошло за день: суббота, 22 июня

Запрет полетов грузинских авиакомпаний в РФ, сломанный детский атракцион и расстояние от Тбилиси до Грозного

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минтранс РФ приостановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля. Официальная причина - недостаточная безопасность и наличие задолженности за аэронавигацию. Ранее грузинские перевозчики заявляли, что пока не решили, продолжать ли полеты в РФ после 8 июля, когда в Грузию прекратят летать компании РФ. В свою очередь их российские коллеги уже информируют своих клиентов о наличии свободных мест на рейсах, чтобы вылететь из Грузии. Туроператоры остановили продажи туров в Грузию, те, кто купил путевки ранее, имеют право вернуть свои деньги.

- На фоне спора в субботу в Тбилиси напали на съемочную группу из РФ. МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в стране. Недавние события прокомментировал и Рамзан Кадыров: глава Чечни посетовал на попытку рассорить Грузию и Россию и напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров.

- Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве. В ночь на субботу у супруги Бари Алибасова произошел приступ бронхиальной астмы. Как сообщил PR-директор мужа актрисы, жизни Федоссевой-Шукшиной ничего не угрожает, в ближайшее время ее выпишут из больницы.

- Владимир Путин вновь исключил передачу Курильских островов Японии. На вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах, президент подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории.

- В московском парке "Сокольники" три ребёнка упали с аттракциона. Они получили различные травмы, состояние пострадавших оценивается ближе к удовлетворительному. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Ростов-на-Дону - Москва за дебош

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Российские авиакомпании нашли места для вывоза граждан из Грузии

Российские авиакомпании нашли места для вывоза граждан из Грузии

Бастрыкин взял на контроль дело о превышении полномочий полицией к журналисту и студенту

От eBay потребовали удалить объявления о продаже орденов и медалей времен войны

От eBay потребовали удалить объявления о продаже орденов и медалей времен войны

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Red Wings закрыла продажи на рейсы в Грузию после 8 июля

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');