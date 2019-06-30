В Троицком и Новомосковском округах запланировали к 2035 году построить 33 станции метро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти российской столицы планируют до 2035 года проложить 72 километра линий метро и построить 33 станции в Троицком и Новомосковском округах, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте мэра Москвы.

Также до этого времени, как отмечается, в этих округах планируется построить четыре электродепо.

На сайте мэра уточнили, что с 2012 года после присоединения территорий ТиНАО к Москве открыли восемь станций столичного метрополитена.

Как отметил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении, они изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону, теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут. С открытием новых станций красной линии снизилась нагрузка на станцию метро "Саларьево", сказал он.

В будущем Сокольническую линию московского метро продлят на 2,6 километра до станции "Потапово" (рабочее название - "Новомосковская"), которая расположится в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой.