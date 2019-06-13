В Москве открылся первый совмещенный тоннель для машин и метро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - дублер МКАД.

В составе участка - первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе, а также путепровод в районе транспортно-пересадочного узла "Столбово", входящий в состав строящейся магистральной улицы МКАД - Коммунарка - Остафьево.

"Вообще это уникальное сооружение - участок дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, построенный меньше, чем за два года", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с местными жителями.

Мэр пояснил, что в составе магистрали - тоннель протяженностью более двух километров, подобного которому в Москве никогда не строили.

Он напомнил, что в ближайшую неделю будут открыты новые станции метро на участке от "Саларьево" до "Коммунарки" ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"). Мэр добавил, что к каждой новой станции метро проложены как автомобильные, так и пешеходные дороги.

По его словам, остальные участки трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе находятся либо в стадии строительства, либо в стадии проектирования.

Магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет четыре трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Ее общая протяженность с учетом развязок составит 87,5 км.

Движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе было открыто в августе 2018 года.

Строительство второго участка - от Калужского шоссе до Коммунарки, движение по которому было открыто в четверг, - началось в ноябре 2017 года. В составе участка 7,5 км дорог, включая двухкилометровый совмещенный автомобильный и метротоннель.

Генподрядчиком второго участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе выступил ПАО "Мостотрест".