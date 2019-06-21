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Сокольническую линию метро продлят до деревни Потапово к 2023 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сокольническую линию метро планируется продлить от "Коммунарки" до новой станции "Потапово" к 2023 году, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Решение о продлении Сокольнической линии принято. После станции "Коммунарка" она дойдет до деревни Потапово. Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он уточнил, что станция "Потапово" будет наземной и разместится в створе дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина нового участка с одной станцией составит 2,6 км. С учетом перегонов до нового депо "Столбово" - 4,4 км. Депо будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

Глава стройкомплекса отметил, что введенный 20 июня мэром Москвы Сергеем Собяниным участок Сокольнической линии в ТиНАО из четырех станций построен в уникально быстрые сроки.

Москва метро

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