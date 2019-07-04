Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рабочие автозавода "ГАЗ" собрались на пикет около резиденции американского посла в центре Москвы. Как передает корреспондент "Интерфакса",
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".
Участники митинга по очереди в громкоговоритель озвучивают истории своих производственных успехов и хором повторяют "Save GAZ".
"ГАЗ" под санкциями
"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 г. вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна - на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Последний дедлайн истекает 6 июля.
Другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.