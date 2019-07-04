Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рабочие автозавода "ГАЗ" собрались на пикет около резиденции американского посла в центре Москвы. Как передает корреспондент "Интерфакса",

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".

Участники митинга по очереди в громкоговоритель озвучивают истории своих производственных успехов и хором повторяют "Save GAZ".