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Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве

Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рабочие автозавода "ГАЗ" собрались на пикет около резиденции американского посла в центре Москвы. Как передает корреспондент "Интерфакса",

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".

Участники митинга по очереди в громкоговоритель озвучивают истории своих производственных успехов и хором повторяют "Save GAZ".

"ГАЗ" под санкциями

"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 г. вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна - на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Последний дедлайн истекает 6 июля.

Другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Москва ГАЗ США

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