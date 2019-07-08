В Москве арестовали таксиста, отравившего и ограбившего пассажира

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал водителя такси, которого подозревают в отравлении и ограблении пассажира, сообщили в понедельник в МВД.

Уголовное дело о разбое завели на 58-летнего уроженца Армении, проживающего в Московской области.

По сообщениям СМИ, таксист предложил пассажиру выпить воды, после чего тот почувствовал себя плохо и попросил остановить машину. После того, как мужчина вышел, автомобиль тут же уехал. Пострадавший остановил другую машину, а на следующий день обнаружил, что с его банковской карты, оставленной в такси, списано 16 тысяч рублей.

Позже мужчина оказался в больнице с признаками отравления неизвестным веществом.