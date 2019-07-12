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Врачи прооперировали 13-летнего зацепера, сломавшего обе руки при падении с поезда

На восстановление функций рук уйдет не меньше трех месяцев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье 13-летний зацепер катался на поезде, сорвался и получил открытые переломы обоих предплечий со смещением. Его прооперировали в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице, сообщил региональный Мнздрав.

Операция продолжалась полтора часа. Из-за того, что ребенок упал на руки со значительной высоты, он получил обширные раны со значительным смещением отломков костей, это осложнило работу врачей. Операцию провели малоинвазивным способом остеосинтеза раздробленных отломков.

Врачи обещают, что зацепер после лечения сможет владеть руками, реабилитация займет не меньше трех месяцев, говорится в сообщении.

Московская область Минздрав

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