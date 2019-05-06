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Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Общая протяженность московского метро в ближайшие пять лет вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы реализовываем беспрецедентную по мировым масштабам программу метростроения. По темпам и объемам строительства подземки Москва - лидер в Европе и в числе мировых лидеров. Темпы строительства подземки снижаться в ближайшие годы не будут. В течение ближайших пяти лет построим еще почти столько же, сколько уже построили. Так, до конца 2023 года намерены ввести 134 км линий, 55 станций и шесть электродепо. Москвичи смогут воспользоваться 34 новыми пересадками", - сказал Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что ключевым и самым амбициозным проектом строительства метро является Большая кольцевая линия (БКЛ). "Протяженность второго кольца метро с 31 станцией составит в общей сложности 70 километров. Первые два участка - от "Делового центра" до "Петровского парка" и "Савеловской" - мы открыли в прошлом году, пассажиры пользуются шестью станциями. В этом году запустим очередной участок еще с двумя станциями: "Лефортово" и "Авиамоторная", - рассказал заммэра.

Всего с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава. Горожане получили 60 новых удобных пересадок.

Москва метро

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