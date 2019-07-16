В Москве три дня будут идти дожди с грозами

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве с 16 по 18 июля, действует "желтый" уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России во вторник.

По информации метеослужбы, в Москве с 21:00 16 июля до 21:00 18 июля местами возможна гроза.

В детализированном прогнозе Гидрометцентра уточняется, что во вторник в Москве возможны кратковременный дождь, гроза с порывами до 15 м\с.

В ночь на среду в столице ожидаются дождь, местами гроза, туман, порывы ветра до 15 м\с. Днем в среду в Москве облачная погода, дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 12-17 м\с.

В ночь на четверг и днем в четверг в Москве сохраняется облачная погода, дождь, местами сильный, гроза. Порывы ветра могут достигать 12-17 м\с.

По информации Гидрометцентра грозы в Москве прекратятся к пятнице, но дождливая погода сохранится.

Во вторник и среду, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве не превысит 21-23, в четверг - 20-22 градусов.

По расчетам синоптиков, к утру пятницы, 19 июля, в Москве может выпасть 27 мм осадков или 29% месячной нормы, которая в июле составляет 94 мм.