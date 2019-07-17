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В Москве затопило Дмитровское шоссе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.

"Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом на пересечении Дмитровского шоссе и одноименного проезда. Движение остановлено в обе стороны", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

По словам собеседник агентства, информация для ликвидации последствий передана в соответствующие службы.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", сейчас серьезные затруднения движения на Дмитровском шоссе наблюдаются в обе стороны. По направлению в область пробка растянулась более чем на 2 километра.

Москва

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