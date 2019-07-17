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За сутки в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, за последние сутки в столице выпал 21 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы.

Собеседник агенства уточнил, что в районе ВДНХ, где располагается главная метеостанция столицы, за 24 часа выпало более 22% месячной нормы осадков. Месячная норма влаги для июля в Москве - 94 миллиметра.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды коммунальные службы столицы переведены в усиленный режим.

Сильный ливень во второй половине среды привел к подтоплению проезжей части на Дмитровском шоссе, под Бутырским путепроводом. В результате движение транспорта прерывалось в обе стороны.

Очевидцы сообщили о подтоплениях участков уличной дорожной сети и дворов на севере и северо-востоке города.

В Московском регионе действует "желтый", повышенный уровень погодной опасности из-за гроз и шквалистого ветра.

Москва

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