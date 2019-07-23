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Летевший в Москву самолет AzurAir вернулся в Анталью из-за нештатной ситуации

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лайнер российской авиакомпании AzurAir, следовавший из турецкой Антальи в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщили "Интерфаксу" в турецком аэропорту, лайнер спустя 10 минут после взлета запросил возвращение из-за нештатной ситуации. Посадка прошла без происшествий.

Накануне сообщалось, что 530 туристов более 16 часов ждали вылета из столичного аэропорта "Шереметьево" в турецкую Анталью из-за поломки самолета AzurAir.

С длительной задержкой рейса этого перевозчика столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь в 8:50, но был отложен до 22:25.

AzurAir Анталья

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