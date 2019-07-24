За год туристы потратили в Москве рекордные 864 млрд рублей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За прошедший год туристы потратили в Москве рекордную сумму - почти 865 млрд рублей, сообщили в среду в столичной мэрии.

С 2010 года вклад туризма в бюджет города увеличился почти в четыре раза - до 118 млрд рублей, а доходы гостиниц с 2014 года выросли на 65% и составили 91 млрд рублей по итогам 2018 года.

В 2018 году Москву посетило 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн - иностранцы. 12 млн приезжавших останавливались в столичных гостиницах.

Проживание в московской гостинице в среднем обходится туристу в 5 тысяч рублей в день, что восемь раз дешевле, чем в Монако, и вдвое выгоднее по сравнению с Амстердамом, Парижем и Лондоном, сообщили в мэрии.

За московскую гостиницу категории 5 звезд туристы в Москве платят в среднем 9250 рублей, хотя в Осло, Копенгагене, Париже и Берне стоимость этой же услуги составляет от 20 до 24 тысяч рублей за ночь, добавили там.

Российская столица в 2018 году вошла в двадцатку самых посещаемых городов Европы и заняла 31 место в перечне самых посещаемых столиц мира.