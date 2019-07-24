Поиск

За год туристы потратили в Москве рекордные 864 млрд рублей

За год туристы потратили в Москве рекордные 864 млрд рублей
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За прошедший год туристы потратили в Москве рекордную сумму - почти 865 млрд рублей, сообщили в среду в столичной мэрии.

С 2010 года вклад туризма в бюджет города увеличился почти в четыре раза - до 118 млрд рублей, а доходы гостиниц с 2014 года выросли на 65% и составили 91 млрд рублей по итогам 2018 года.

В 2018 году Москву посетило 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн - иностранцы. 12 млн приезжавших останавливались в столичных гостиницах.

Проживание в московской гостинице в среднем обходится туристу в 5 тысяч рублей в день, что восемь раз дешевле, чем в Монако, и вдвое выгоднее по сравнению с Амстердамом, Парижем и Лондоном, сообщили в мэрии.

За московскую гостиницу категории 5 звезд туристы в Москве платят в среднем 9250 рублей, хотя в Осло, Копенгагене, Париже и Берне стоимость этой же услуги составляет от 20 до 24 тысяч рублей за ночь, добавили там.

Российская столица в 2018 году вошла в двадцатку самых посещаемых городов Европы и заняла 31 место в перечне самых посещаемых столиц мира.

Москва

Новости по теме

Новости

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Навальный сообщил, что его задержали

Навальный сообщил, что его задержали

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Задержанный накануне Boeing рейса Анталья - Москва вернется в аэропорт вылета

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

В Москве завели дело о похищении прохожего, снявшего на телефон чужой Porsche

Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');