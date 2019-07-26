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Пятница стала самым теплым днем июля в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 26,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Таким образом, пятница стала самым теплым днем нынешнего июля. Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Абсолютный температурный рекорд дня для 26 июля был зафиксирован в 2010 году и составил 37,5 градуса.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве может достичь в пятницу 28, в субботу - 29 градусов. С воскресенья в столичном регионе начнется существенное похолодание: с 23-25 градусов днем до 10-12 градусов в ночь на понедельник.

В метеобюро отмечают, что июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы.

Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.

Москва

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