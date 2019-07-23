Понедельник стал самым теплым днем июля в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в понедельник поднималась до 26,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

Таким образом, 22 июля стало самым теплым днем месяца в столице. Предыдущий максимум был установлен 1 июля - 25,9 градуса.

Июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы. Однако лето в целом все еще на один градус теплее нормы из-за жаркого июня.

Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.

Со вторника в Москве будет по-прежнему тепло (20-25 градусов), но вернутся умеренные дожди.