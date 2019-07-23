Поиск

Понедельник стал самым теплым днем июля в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в понедельник поднималась до 26,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

Таким образом, 22 июля стало самым теплым днем месяца в столице. Предыдущий максимум был установлен 1 июля - 25,9 градуса.

Июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы. Однако лето в целом все еще на один градус теплее нормы из-за жаркого июня.

Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.

Со вторника в Москве будет по-прежнему тепло (20-25 градусов), но вернутся умеренные дожди.

Москва

Новости по теме

Новости

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Задержанный накануне Boeing рейса Анталья - Москва вернется в аэропорт вылета

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

В Москве завели дело о похищении прохожего, снявшего на телефон чужой Porsche

Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Вылетевший из Москвы "Боинг" вернулся из-за пожара в багажном отсеке

В Мосгоризбиркоме призвали оппозиционеров лучше готовиться к выборам

В Мосгоризбиркоме призвали оппозиционеров лучше готовиться к выборам

В Москве завершился митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму

В Москве завершился митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');