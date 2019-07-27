Двое росгвардейцев получили ожоги глаз от перцового газа на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих Росгвардии пострадали в ходе несанкционированной акции в центре Москвы от распыления перцового газа неизвестными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве", - сказали в пресс-службе.

Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние здоровья вне опасности.

"Необходимо отметить, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга", - заявили в Росгвардии.

В центре Москвы в субботу проходит несанкционированная акция оппозиции.