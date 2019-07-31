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Актера "Современника" арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве суд назначил 37-летнему актеру театра "Современник" восемь суток ареста за незаконное ношение полицейской формы, сообщила пресс-служба городской полиции. Поводом стала видеозапись, на которой артист в форме сотрудника ГИБДД "дискредитировал своим поведением органы внутренних дел".

Полицейские обнаружили запись в интернете. Проверку по факту проводили сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники отдела по району Якиманка. Лже-сотрудника ГИБДД задержали. Он рассказал, что форму ему дал некий блогер для съемок клипа. На артиста завели административное дело по статьям о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве.

Речь идет об актере Дмитрии Смолеве, из-за его задержания 30 июля в "Современнике" прошла замена в спектакле "Дюма", сообщил в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов. По его словам, о задержании Смолева со сцены сообщил режиссер постановки Михаил Ефремов. "Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли. Говорят, оставляют в участке на ночь", - добавил Шадронов.

Смолев служит в театре "Современник" с 2008 года.

Москва МВД ГИБДД Современник

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