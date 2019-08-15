Археологи нашли в Кремле следы пожара времен набега Девлет-Гирея

Также там обнаружены фрагменты здания московских приказов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город. Об этом рассказал дирепктор института, вице-президент РАН Николай Макаров.

По его словам, в раскопе видны "огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений, остатки сгоревших конструкций". Пока точно датировать этот пожар ученые не смогли.

Археологи начали раскопки в Большом кремлевском сквере рядом с Соборной площадью в мае 2019 года. За это время они прошли 2,5 метра культурного слоя. Теперь они планируют пройти, изучить и задокументировать еще полтора метра, которые относятся к более раннему времени. В этом слое есть горизонты железного века, второй половины первого тысячелетия до нашей эры и домонгольского периода XII-XIII веков, сказал Макаров. Он предположил, что работы будут продолжаться до конца лета 2020 года.

Работы идут в открытом режиме, их видят посетители Кремля. Перекрытия над раскопом позволяют продолжать работу во время дождей.

Специалисты уже изучили напластования конца XVI - начала XVII века - эпохи Бориса Годунова и Смутного времени. Там собрано около 1,1 тысячи проедметов. предметов, говорящих о жизни Кремля тех лет. Главной находкой стали следы здания московских приказов - предшественников нынешних министерств. Обнаруженное здание является частью линии двухэтажных строений. На вторых этажах находились помещения канцелярий, где сидели чиновники - дьяки.

Археологи нашли в этом месте фрагменты арбалетных стрел, керамических кувшинов, большое количество сапожных подковок, круглую игральную фишку, чернильницу, монеты и хорошо сохранившиеся печные изразцы XVII века. Большое количество деталей фасада здания дает представление об убранстве и позволяет надеяться, что со временем архитекторы смогут сделать современную графическую реконструкцию - удастся представить это здание таким, каким оно было раньше.