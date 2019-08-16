Бортпроводник A321 рассказал, что эвакуация заняла "буквально меньше минуты"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бортпроводники самолета, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, эвакуировали людей меньше чем за одну минуту. Об этом сообщил старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

"Работал как робот - все, как учили: отстегнуть, сказать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших. Мы постоянно тренируемся, то есть (экипаж - ИФ) действовал согласно своим руководствам, технологиям. Быстренько всех эвакуировали, буквально меньше минуты, мне кажется. 226 человек были в кукурузном поле. Все нормально, пострадавших нет", - сказал он.

После посадки самолета паники на борту не было.

"Первые минуты, конечно (люди паниковали - ИФ), там было много детей, все вроде бы закричали. Я: "Все, успокойтесь, выходы там, там". Все дружно друг за другом начали прыгать. Мы не знали, что будет внештатная ситуация, никто не знал. То есть мы летели, вроде на второй круг пошли. Мы не понимали, что происходило, пока не приземлились", - рассказал бортпроводник.

При этом он отметил, что были пассажиры, которые пытались при эвакуации забрать вещи.

"Кто-то пытался забрать вещи, но я быстренько сказал: "Все выходим". Толкучки на выходе не было - восемь выходов", - сказал Ивлицкий.

Он сообщил, что работает бортпроводником 5 лет, из них 3 года - страшим проводником. "С этим экипажем - моя первая командировка", - сказал Ивлицкий.

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел утром 15 августа из подмосковного аэропорта "Жуковский". Самолет должен был направиться в Симферополь, однако спустя некоторое время после взлета, как сообщалось, в оба его двигателя попали птицы.

Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить воздушное судно с полными баками топлива на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. По последним данным, при аварийной посадке пострадали 74 человека, среди них - 19 детей.