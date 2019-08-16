Власти Подмосковья пообещали контролировать мусороперегрузку рядом с Жуковским

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Один из нескольких объектов, которые могли привлечь чаек в район аэропорта "Жуковский" - мусороперегрузка "Экотранс" - может быть перенесен на другой участок после мероприятий по оценке ее деятельности. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Он назвал два подхода в решении вопроса. "Первый - переговоры с предприятием, когда они сочтут, что их деятельность на другом участке для них будет более эффективной, в том числе с учетом претензий надзора за ними. Эти мероприятия усилятся", - сказал Куракин.

Второй вариант, по его словам, - прекращение деятельности предприятия по решению органов власти, если будет установлен и подтвержден факт правонарушений, за которые закон предусматривает именно такой вид ответственности.

Власти будут следить за деятельностью "Экотранса", отметил Куракин.

Корреспондент "Интерфакса" сообщил, что небольшая стая птиц была замечена в районе мусоропереработки.

Мусороперегрузка "Экотранс" - подрядчик регионального оператора Воскресенского кластера Московской области. Площадка расположена на Коммунальном проезде в 1,3 км от "Жуковского". Это один из нескольких объектов, которые могли привлечь чаек в район аэропорта.

В то же время, по предварительным данным, мусороперегрузка является единственным большим скоплением органического мусора в районе Жуковского. Ситуация усугубляется отсутствием навеса. По словам владельца предприятия, навес появится уже в ближайшее время, он в процессе изготовления.

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел утром 15 августа из подмосковного аэропорта "Жуковский". Самолет должен был направиться в Симферополь, однако спустя некоторое время после взлета, как сообщалось, в оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить воздушное судно с полными баками топлива на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. По последним данным, при аварийной посадке пострадали 74 человека, среди них - 19 детей.