Всем охранникам на избирательных участках в Москве дадут тревожные кнопки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные охранники из ЧОПов, которые будут работать в школах на избирательных участках 8 сентября в Москве, будут снабжены скрытоносимыми брелоками с тревожными кнопками. Об этом рассказал президент саморегулируемой организации Ассоциации "Школа безопасности" Сергей Саминский.

По его словам, на таких участках будут дежурить около 5000 полицейских и столько же частных охранников, и такую кнопку дадут каждому чоповцу. Они будут жать кнопку, если на участке начнется конфликт, будет попытка незаконной агитации или возникнет какая-либо другая экстренная ситуация.

По сигналу в школу будет приезжать экипаж вневедомственной охраны, норматив прибытия которого до семи минут, а также ближайший автомобиль ППС территориального ОВД. "И третьей на место прибывает мобильная группа частного охранного предприятия", - добавил Саминский. Все они будут вооружены и готовы локализовать нарушение.

Все избирательные участки в школах будут оборудованы рамочными и ручными металлодетекторами, сказал также Саминский.

8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму.