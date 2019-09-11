Поиск

Роскомнадзор не смог проверить инцидент с базой "сторонников Навального"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не смог установить, были ли нарушены права россиян, чьи имена обнаружились в файле, выложенном под видом якобы базы сторонников оппозиционера Алексея Навального в одном из анонимных телеграм-каналов.

"На момент подготовки ответа на обращение файл Excel под названием "База", который появился в чате "Московская команда Навального" и на канале "Товарищ майор", был недоступен. Насколько нам известно, файл был удален администраторами чата и канала. В связи с этим достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в фейсбуке.

В ведомстве также пояснили, что внеплановые проверки Роскомнадзор может проводить только, если получит обращение с материалами, доказывающими факт нарушения прав граждан.

В федеральной службе заявили, что в рамках работы с обращениями граждан специалисты ведомства руководствуются принципами объективности и всесторонности. Так, в целях подтверждения или опровержения фактов неправомерного осуществления обработки персональных данных, Роскомнадзор обязан идентифицировать такое нарушение по существу доводов. Это могут быть материалы, содержащие персональные данные заявителя, url-адреса и другие.

База "сторонников Навального"

9 августа в одном из анонимных телеграм-каналов появился файл, якобы случайно выложенный московским штабом Навального в своем чате со списком своих сторонников: именами, паспортными данными и номерами мобильных телефонов, - всего более трех тысяч человек.

Участники чата штаба сообщили, что база была размещена только что зарегистрированными неизвестными пользователями, которые после этого сразу удалились из чата. В списке оказались данные журналистов, оппозиционеров, незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также участников несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве.

Файл был через некоторое время удален администрацией Telegram по жалобам пользователей. Некоторые из пользователей, обнаруживших в файле свои данные, обратились в Роскомнадзор с жалобой на нарушение законодательства о персональных данных.

Ранее в среду руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай, обнаружившей свои данные в базе "сторонников Навального". "В ответе замруководителя управления РКН по Центральному федеральному округу Николай Макаренко заявил, что проверять заблокированный телеграм их ведомство возможности не имеет",- написал Чиков.

Роскомнадзор Алексей Навальный

Новости

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

Мэрия отказалась согласовывать акции протеста 21-22 сентября в центре Москвы

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда

"Пропавший" депутат Мосгордумы Соловьев встретился с Мироновым

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');