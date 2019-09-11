Роскомнадзор не смог проверить инцидент с базой "сторонников Навального"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не смог установить, были ли нарушены права россиян, чьи имена обнаружились в файле, выложенном под видом якобы базы сторонников оппозиционера Алексея Навального в одном из анонимных телеграм-каналов.

"На момент подготовки ответа на обращение файл Excel под названием "База", который появился в чате "Московская команда Навального" и на канале "Товарищ майор", был недоступен. Насколько нам известно, файл был удален администраторами чата и канала. В связи с этим достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в фейсбуке.

В ведомстве также пояснили, что внеплановые проверки Роскомнадзор может проводить только, если получит обращение с материалами, доказывающими факт нарушения прав граждан.

В федеральной службе заявили, что в рамках работы с обращениями граждан специалисты ведомства руководствуются принципами объективности и всесторонности. Так, в целях подтверждения или опровержения фактов неправомерного осуществления обработки персональных данных, Роскомнадзор обязан идентифицировать такое нарушение по существу доводов. Это могут быть материалы, содержащие персональные данные заявителя, url-адреса и другие.

База "сторонников Навального"

9 августа в одном из анонимных телеграм-каналов появился файл, якобы случайно выложенный московским штабом Навального в своем чате со списком своих сторонников: именами, паспортными данными и номерами мобильных телефонов, - всего более трех тысяч человек.

Участники чата штаба сообщили, что база была размещена только что зарегистрированными неизвестными пользователями, которые после этого сразу удалились из чата. В списке оказались данные журналистов, оппозиционеров, незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также участников несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве.

Файл был через некоторое время удален администрацией Telegram по жалобам пользователей. Некоторые из пользователей, обнаруживших в файле свои данные, обратились в Роскомнадзор с жалобой на нарушение законодательства о персональных данных.

Ранее в среду руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай, обнаружившей свои данные в базе "сторонников Навального". "В ответе замруководителя управления РКН по Центральному федеральному округу Николай Макаренко заявил, что проверять заблокированный телеграм их ведомство возможности не имеет",- написал Чиков.