Москвичам пообещали солнечную и холодную погоду со вторника

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Холодный, но солнечный конец сентября ожидает жителей центра европейской территории России и Московского региона в частности. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве сейчас идет рост атмосферного давления, и после вчерашней непогоды наступает период улучшения", - сказал метеоролог агентству в понедельник.

Погода всю неделю будет достаточно устойчивой: ночью в Москве до нуля, в Московской области до минус трех. Днем воздух будет прогреваться до +7...9 градусов, на выходных - до +12. Это на 3-4 градуса ниже нормы, пояснил Вильфанд.

Тем не менее, ветер ко вторнику ослабнет, облачность станет менее плотной и появится солнце. Благодаря антициклону в нижних слоях атмосферы дождей практически не будет: до 30 сентября в Московском регионе выпадет максимум 1-3 мм, что передается в прогнозе с формулировкой "преимущественно без осадков", лишь во вторник и в четверг вероятность кратковременных небольших дождей немного повышается.

За пределами текущей календарной недели непротиворечивых расчетов пока нет, по словам собеседника агентства, первый прогноз на начало октября появится в течение ближайших дней. О "бабьем лете" в Гидрометцентре намерены оповестить жителей столицы не раньше, чем за три дня.

В целом по стране наиболее комфортная погода устанавливается на юге азиатской территории России, добавил Вильфанд. Там температуры поднимутся до по-настоящему летних +25 градусов. Пока тепло и на юге Черноморского побережья России, где продолжается бархатный сезон.