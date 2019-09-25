В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На западе Подмосковья у магистрального газопровода обнаружили несколько пакетов, предположительно, со взрывчаткой, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, вблизи деревни Малые Вяземы в Одинцовском районе рядом с магистральным газопроводом найдены пакеты, в которых, предположительно, взрывчатка на основе аммиачной селитры - брикеты с надписью "Аммонит".

Территория оцеплена. На место вызваны саперы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.