В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На западе Подмосковья у магистрального газопровода обнаружили несколько пакетов, предположительно, со взрывчаткой, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
По его словам, вблизи деревни Малые Вяземы в Одинцовском районе рядом с магистральным газопроводом найдены пакеты, в которых, предположительно, взрывчатка на основе аммиачной селитры - брикеты с надписью "Аммонит".
Территория оцеплена. На место вызваны саперы.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.