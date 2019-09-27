ФАС нашла нарушения в госконтрактах на постройку общежитий для МГТУ имени Баумана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе компании "Бенедикт" выявила нарушения в проведении конкурса на 6 млрд рублей на строительство комплекса зданий для МГТУ имени Баумана. Ведомство потребовало эти нарушения устранить, сообщила его пресс-служба.

Проверка установила, что заказчик указал разные суммы размера обеспечения исполнения госконтракта в разных документах. В закупочной документации этот показатель составил 1 млрд рублей, а в проекте контракта - 600 млн рублей. Это вводило потенциальных подрядчиков в заблуждение, отметили в ФАС.

О каких зданиях говорилось в закупке, чиновники не уточнили.

Ранее сообщалось, что для МГТУ в Басманном районе построят два двенадцатиэтажных общежития. Они появятся Рубцовской набережной и Чешихинском проезде на месте производственных строений 1990-х годов.

В мае стало известно, что правительство выделило на строительство кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана более 5,5 млрд рублей. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. В правительстве планировали привлечь еще более 2 млрд рублей из внебюджетных источников на оснащение кампуса оборудованем.