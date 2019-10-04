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В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег

В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суббота 5 октября будет последним относительно теплым днем в Москве, предупредил сайт мэра и горадминистрации. В воскресенье днем синоптики ожидают мокрый дождь со снегом и порывистый северо-восточный ветер.

В ночь на субботу будет плюс 6-8 градусов, днем - 9-11, существенных осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до плюс 4-6 градусов, а днем теплее не станет. Направление ветра переменится, он усилится, ожидаются осадки.

Мокрый снег и дождь обещают в ночь на понедельник, когда похолодает до плюс 3 градусов. Днем в понедельник будет до плюс восьми градусов, осадки возможны временами.

В ночь на вторник по прогнозу возможны заморозки до минус двух градусов, днем будет от плюс трех до восьми. Такая же погода ожидается в среду.

Москва

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