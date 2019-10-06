Менее чем за сутки на Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По данным на 21:00 с утра воскресенья на Москву выпало 10 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Менее чем за сутки на Москву выпало около 17% октябрьской нормы осадков, которая составляет 59 мм", – уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что в столичном регионе до конца дня вторника в связи с сильным ветром объявлен "желтый" повышенный уровень погодной опасности, а до полудня понедельника - в связи с возможностью возникновения обледенения и гололедицей.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в Москве температура воздуха будет опускаться до 0 - минус 1 градуса, днем не выше 2-4 градусов тепла. Таким образом предстоящая ночь станет самой холодной за осень.

В последующие дни недели холода начнут немного отступать, и к выходным в Москве и области в дневные часы воздух прогреется уже до 10-15 градусов тепла.