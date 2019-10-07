Крупнейшее колесо обозрения Европы построят в Москве за полтора года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на ВДНХ колеса обозрения высотой 136 метров. Его должны построить до мая 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства. Предполагается, что аттракцион станет самым высоким в Европе.

Колесо будет установлено рядом с южным входом на ВДНХ, у павильона "Семена". Его построит инвестор.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ появится колесо обозрения ""Солнце Москвы". На нем будет 30 закрытых кабин, вмещающих по 20 человек. Один оборот оно будет делать за 18 минут и 40 секунд. Стоимость проекта оценивали в 12 млрд рублей.

Крупнейшие колеса обозрения мира - 167-метровое "High Roller" в Лас-Вегасе, 165-метровое "Singapore Flyer" в Сингапуре, 135-метровое "London Eye" в Лондоне. В июне 2016 года в мэрии Москвы говорили, что новое колесо будет по высоте такое же, как и лондонское - 135 метров. В феврале 2017 года инвестор проекта "Колесо-ВДНХ" (входит в ГК "Регионы") сообщал, что колесо высотой 140 метров установят и откроют в 2018 году.

До 2016 года на ВДНХ было колесо обозрения "Москва-850", но его демонтировали, потому что оно устарело и стало небезопасным.