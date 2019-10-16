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Московскому долгострою Sky House продлили разрешение на строительство

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москомсройинвест разрешил продлить до конца 2021 года строительство жилого комплекса Sky House, который начали возводить на Мытной улице в 2008 году. Разрешение получил технический заказчик проекта Capital Group, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь, после обследования корпусов ЖК, на стройке можно будет возобновить работы. Сейчас там проверяют и тестируют внутренние инженерные системы и готовятся к возобновлению строительства.

Также уже заключены договоры на постоянное электроснабжение и водоснабжение корпусов, добавили в пресс-службе.

В ЖК Sky House должно быть восемь зданий, в том числе четыре жилых корпуса, спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, административное здание и подземная стоянка на 1300 мест. Его должны были сдать в 2011 году.

Сроки сдачи объектов не раз переносились. Первоначальный застройщик - "Олтэр", структура Mos City Group, сдала административное здание. Обязательства перед дольщиками не исполнялись с 2014 года. В связи с этим в конце 2018 года в отношении "Олтэр" было возбуждено уголовное дело. Компанию также заподозрили в трате денег дольщиков не по назначению. Кроме того, с застройщиком судилась мэрия.

С 2019 года долгостроем занялась девелоперская компания Capital Group в качестве технического заказчика.

В октябре 2019 года Таганский суд заочно арестовал основателя Mos City Group Павла Фукса по делу о мошенничестве.

Павел Фукс Таганский суд Mos City Group Мурад Мусаев Роман Фукс Олтэр Sky House Москва

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