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Следствие попросило заочно арестовать девелопера Павла Фукса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следствие попросило Таганский суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса. Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Бизнесмен обвиняется в хищении в особо крупных размерах. Его дело находится в производстве Следственного управления МВД по Центральному административному округу Москвы.

Компания Mos City Group участвовала в строительстве крупных объектов в Москве и Киеве.

В декабре 2018 года Москомстройинвест сообщил, что уголовное дело о мошенничестве возбудили против застройщика долгостроя Sky House на Мытной улице, которые с 2014 года не исполняли обязательств перед дольщиками. Застройщик проекта - компания "Олтэр" - входит в Mos City Group, а возглавлял ее брат Павла Фукса Роман Фукс. Следствие попросило о его заочном аресте 5 октября. Sky House начали строить в 2009 году. Предполагалось, что он будет готов через два года, но сейчас здание достроено на 90%.

Павел Фукс Таганский суд Mos City Group

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