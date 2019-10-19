ФСИН ТВ появится в московских СИЗО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Специальная система телевидения для заключенных появилась в одном из столичных изоляторов Москвы и в скором времени может быть установлена во всех СИЗО города.

"Это своего рода интерактивное телевидение для заключенных. Заключенные могут смотреть как бесплатный пакет каналов ФСИН ТВ, а могут заказать фильм из предлагаемого списка, включающего порядка 50 кинокартин, но эта услуга уже платная", - рассказал "Интерфаксу" правозащитник Иван Мельников.

Он уточнил, что стоимость одного фильма составляет 199 рублей. "Также большим плюсом является, что через бегущую строку на ФСИН ТВ администрация СИЗО может доводить до заключенных различную информацию", - подчеркнул правозащитник.

Мельников отметил, что пока данное телевидение тестируется в нескольких блоках СИЗО "Водник", однако в перспективе проект столичного УФСИН будет реализован во всех камерах московских изоляторов.

Вместе с тем, член ОНК Москвы Александр Хуруджи рассказал "Интерфаксу", что при проверке изолятора, некоторые арестанты пожаловались на маленький выбор фильмов ФСИН ТВ и отсутствие ряда федеральных каналов.