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В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейского в метро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд в Москве отправил в следственный изолятор мужчину, который ударил ножом полицейского в метро, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Ранее она сообщала, что уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено после нападения на станции метро "Савеловская".

В ночь на 19 октября фигурант нанес 28-летнему сотруднику полиции удар ножом в грудь при проверке документов.

По данным столичной полиции, напавший находился в состоянии опьянения. После инцидента полицейский был госпитализирован, а подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение.

В настоящее время жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, он находится на лечении в одной из городских больниц.

Москва

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