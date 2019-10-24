ОНК пожаловалась на отсутствие отопления в СИЗО "Пресня"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Десятки арестантов московского СИЗО-3 (СИЗО "Пресня") остались без отопления из-за ремонтных работ, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

Как сообщил "Интерфаксу" член ОНК Александр Хуруджи, ему поступила информация об отсутствии отопления в нескольких камерах этого СИЗО. Члены ОКН в ходе проверки обнаружили более пяти камер, которые не отапливались. Руководство изолятора объяснило такую ситуацию заменой труб.

По словам Хуруджи, общественники попросили начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Морозова оперативно принять меры, а также провести проверку и предоставить данные о начале отопительного сезона в московских изоляторах.

Собеседник агенства напомнил, что в прошлые годы члены ОНК Москвы неоднократно рекомендовали заблаговременно готовиться к отопительному сезону, чтобы арестованные не оставались без отопления в зимний период. СИЗО "Пресня" получало такие рекомендации множество раз.