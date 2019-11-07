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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прошедший в столичном регионе в среду, 6 ноября, днем и в ночь на четверг дождь дал прирост 13 мм осадков на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ, что превышает пятую часть от месячной нормы.

"На ВДНХ чуть менее чем за сутки выпало 22% от месячной нормы осадков, которая в Москве в ноябре составляет 58 мм", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

По словам собеседника агентства, в ночь на четверг в Москве заметно похолодало, днем температура не превысит плюс 6-8 градусов, пройдут небольшие дожди.

По предварительным прогнозам, в ближайшие дни в столичном регионе заморозков не ожидается. В пятницу и в субботу, 8-9 ноября, в дневные часы температура будет составлять 5-7 градусов тепла, с воскресенья опять придет потепление - до плюс 6-11 градусов, а осадки прекратятся.

Пока температура с начала ноября в среднем на 4 градуса превосходит климатическую норму. 5 ноября температура воздуха в столице побила абсолютный рекорд тепла: она поднялась до 10,6 градусов, что стало абсолютным максимумом за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Москва ВДНХ

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