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Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 12:00 вторника поднялась до 10,6 градусов тепла, что стало абсолютным максимумом за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области, температура в столице побила прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах - 10,3 градуса.

По словам собеседника агентства, это значение не окончательное, и в течение дня температура поднимется до 13-14 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, аномальное для первой декады ноября тепло сохранится еще несколько дней.

Так, в ночь на среду, 6 ноября, воздух в Москве не остынет ниже 8-10 градусов тепла, днем ожидается до плюс 10-12 градусов; ночью и днем 7 ноября - плюс 4-8 градусов. При этом заморозки, согласно предварительным прогнозам, возможны не ранее субботы, 9 ноября.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что 5 ноября в столице будет установлен абсолютный рекорд тепла. 17 октября стало известно, что в Москве побит температурный рекорд 130-летней давности: в тот день воздух в городе прогрелся до 18 градусов.

Москва

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