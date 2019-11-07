Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Московским регионе в ближайшие дни будет не по сезону тепло, прогнозирует Гидрометцентр России.

"Ожидаются колебания температуры в интервале, превышающем климатическую норму этих дней ноября на 3-7 градуса", - говорится в сообщении.

По прогнозу, в пятницу, 8 ноября, ночью ожидается 2-4 градуса тепла в столице и 1-4 градуса по области. Днем местами пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха 5-7 градусов в мегаполисе и 3-8 градуса в районах Подмосковья.

В субботу, 9 ноября, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса в Москве и 1-4 градуса по области. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух в столице прогреется до 5-7 градусов, 3-8 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 10 ноября, скажется влияние циклона, который пройдет немного севернее. Ночью возможен небольшой дождь, в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве с южными ветрами потеплеет до 9-11 градусов, в Подмосковье - до 6-11 градусов.

В понедельник, 11 ноября, небольшой дождь, ночью 3-8 градусов, днем 6-11 градусов.

Во вторник, 12 ноября, осадков практически не ожидается, показания термометров в течение суток 3-8 градусов.