Минтранс и ВЭБ подготовили конкурирующие проекты по обновлению парка автобусов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил предложения по обновлению за 300 млрд рублей парка автобусов в ста крупнейших городах, кроме Москвы и Петербурга, пишет "Коммерсантъ". ВЭБ разрабатывает аналогичный проект для 25 городов и рассчитывает на средства ФНБ.

Программа Минтранса по развитию парка автобусов, которая входит в предложения по федеральному проекту развития городского пассажирского транспорта, предусматривает замену 55 000 автобусов. В министерстве считают, что сейчас многие автобусы изношены, их пора заменить на экологически чистый транспорт, прежде всего, на автобусы на газе. Проект также предусматривает оптимизацию сети маршрутов, переход на контракты с оплатой перевозчику за транспортную работу и введение безналичной оплаты проезда.

Ведомство отводит не менее полугода только на оценку работы и возраста транспорта в этих ста городах.

Минтранс подсчитал, что в этих городах совершается 10 млрд поездок в год (200 поездок на пассажира) при среднем тарифе 20 рублей за поездку "с тенденцией на повышение". Средний экономически обоснованный тариф ведомство оценило в 35–37 рублей за поездку, средний размер региональной субсидии оценивается в 5 рублей на поездку. По оценке чиновников, для устойчивой работы транспорта нужно около 400 млрд рублей в год в виде субсидий регионам на оплату проезда пассажиров.

Минтранс также предложил ввести на федеральном уровне базовые стандарты оказания услуг по перевозке, которые учли бы состояние автобусов, их доступность с учетом мест проживания пассажиров, периодичность рейсов, загрузку в пиковые часы. Регионам предлагается разрешить ввести свои стандарты не ниже федеральных. Также предлагается создать единую базу данных для решений по тарифам и господдержке.

Регионам и муниципалитетам Минтранс предложил поддержать перевозчиков. Услуга будет оказываться по регулируемым тарифам, перевозчиков планируется выбирать на семь-десять лет, по сроку использования автобуса. Прямую поддержку государственных и муниципальных транспортных предприятий предлагается прекратить, чтобы они участвовали в конкурсах на общих основаниях.

Одновременно ВЭБ.РФ вместе с Минфином готовят более масштабный проект развития городского транспорта, на которые пойдут деньги ФНБ, пишет газета. Они задумали ввести госрегулирование тарифов, передачу перевозок крупным операторам и использование концессий для обновления электротранспорта. Эти предложения предполагается опробовать на десяти городах, которые должны были отобрать до 25 декабря, но так и не отобрали, отмечают источники издания. Все 25 кандидатов на проведение пилотного проекта есть в списке Минтранса, среди них Воронеж, Иваново, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск и Магнитогорск.

В ВЭБ.РФ и Минтрансе не комментируют, каковы связь и есть ли конкуренция между двумя предложенными проектами.