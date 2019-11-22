При строительстве метро на западе Москвы нашли артиллерийский снаряд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - При строительстве станции метро "Аминьевское шоссе" на западе Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вот такие "подарки" мы находим при строительстве метрополитена. В ходе разработки котлована на станции "Аминьевское шоссе" обнаружили артиллерийский снаряд d122m времtн Великой Отечественной войны", - написал Хуснуллин в инстаграме.

При этом глава стройкомплекса заверил, что эта находка не скажется на сроках строительства станции метро.

Станция "Аминьевское шоссе" входит в состав юго-западного участка Большого кольца метро. Этот сектор второго кольца возводится силами китайского подрядчика CRCC (China Railway Construction Corporation).

В августе сообщалось, что в Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен ВОВ. Как рассказывал комендант Кремля Сергей Хлебников, бомба лежала под толстым слоем земли, ее благополучно обезвредили.