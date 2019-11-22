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При строительстве метро на западе Москвы нашли артиллерийский снаряд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - При строительстве станции метро "Аминьевское шоссе" на западе Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вот такие "подарки" мы находим при строительстве метрополитена. В ходе разработки котлована на станции "Аминьевское шоссе" обнаружили артиллерийский снаряд d122m времtн Великой Отечественной войны", - написал Хуснуллин в инстаграме.

При этом глава стройкомплекса заверил, что эта находка не скажется на сроках строительства станции метро.

Станция "Аминьевское шоссе" входит в состав юго-западного участка Большого кольца метро. Этот сектор второго кольца возводится силами китайского подрядчика CRCC (China Railway Construction Corporation).

В августе сообщалось, что в Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен ВОВ. Как рассказывал комендант Кремля Сергей Хлебников, бомба лежала под толстым слоем земли, ее благополучно обезвредили.

Москва Аминьевское шоссе ВОВ Марат Хуснуллин

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