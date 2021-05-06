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Волгоградский губернатор после взрыва запретил работу поисковиков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приостановил работу поисковых отрядов в регионе до особых распоряжений, сообщила его пресс-служба. Это решение было принято после гибели двух поисковиков при взрыве.

Губернатор также поручил проверить, работают ли поисковики на заявленных ими территориях, и потребовал провести дополнительный инструктаж для руководителей групп.

6 мая в Городищенском районе при взрыве, предположительно, снаряда времен войны погибли два участника поискового отряда из Оренбургской области - взрослый и подросток 2005 года рождения.

Волгоградская область Андрей Бочаров Оренбургская область

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