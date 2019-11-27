Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

По данным источника "Интерфакса", он пострадал, но выжил

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Утром в среду в московском метро мужчина упал на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской ветки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. Его отправили в больницу.

Чтобы его поднять, примерно в 8:05 на десять минут на южном участке серой ветки снимали напряжение контактного рельса, сказал собеседник агентства.

Движение прерывалось ненадолго и его оперативно восстановили, заявили в пресс-службе метрополитена. Там подтвердили, что это произошло из-за пассажира на пути.