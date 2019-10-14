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Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на южном участке Сокольнической линии столичного метро, прерванное между станциями "Юго-Западная" и "Коммунарка" вновь восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Движение поездов на южном участке восстановлено, но потребуется некоторое время для восстановления графика", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около 06:00 понедельника из-за технической неисправности поезд без пассажиров нового поколения "Москва" остановился в тоннеле между станциями "Румянцево" и "Саларьево". В связи с этим не было движения между "Юго-Западной" и "Коммунаркой"Движение до сих пор отсутствует", - рассказал собеседник агентства.

При этом информированный источник сообщил агентству, что на время сбоя для перевозки пассажиров выделено около двух десятков компенсационных автобусов.

"Около 7:15 неисправный состав начал самостоятельное движение и был убран с линии", - добавил он.

Москва Московский метрополитен Сокольническая линия

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