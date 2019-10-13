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Сбой в движении поездов произошел на "рыжей" ветке московского метро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Небольшой сбой произошел в графике движения поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена в воскресенье днем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Как рассказал собеседник агентства, на станции "Проспект Мира" были высажены пассажиры из одного поезда. Состав убрали с линии для проверки с подозрением на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов, уточнил он.

В связи с этим, по его словам, в нескольких следующих поездах на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.

В пресс-службе добавили, что сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, сейчас движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график.

Москва Московский метрополитен Проспект Мира

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