Генпрокуратура добилась изменения подсудности гражданского дела по иску к Шестуну

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась смены областного суда, рассматривающего иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Дело передано в Одинцовский городской суд Московской области.

5 декабря Московский областной суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности гражданского дела по иску к Шестуну и другим соответчикам об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества стоимостью 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в четверг в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура выступила с инициативой о передаче этого дела на рассмотрение в любой другой районный суд Московской области, "поскольку рассмотрение иска в Серпуховском городском суде было спорным с точки зрения обеспечения условий для объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия".

В течение 15 лет, напомнили в Генпрокуратуре, Шестун руководил органами муниципальной власти Серпуховского района. "В силу служебных обязанностей он взаимодействовал с представителями районных структур исполнительной и законодательной власти. Соответственно, у него есть возможность использовать свои связи и повлиять на ход и результаты судебного разбирательства, в том числе путем их дискредитации через местные средства массовой информации", - подчеркнули там.

Об имуществе Шестуна

Ранее сообщалось, что по результатам дополнительной прокурорской проверки были собраны новые сведения о наличии у Шестуна незаконно нажитого имущества.

Проверкой установлено, что за период с 2003 по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости, их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, среди незаконно приобретенной недвижимости - 780 земельных участков в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 3 млн кв. метров.

Часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц.

Речь идет о втором иске надзорного ведомства об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества Шестуна.

Ранее Красногорский городской суд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры РФ к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и активов почти на 2,5 млрд рублей.

При этом, как уточняли в Генпрокуратуре, речь идет о кадастровой стоимости имущества, в то время как рыночная составляет 10,5 млрд рублей.

Версия следствия

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года.

Экс-чиновнику вменяется в вину особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.