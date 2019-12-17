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УФСИН по Москве заключило соглашение с Федерацией еврейских общин России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заключило с московской Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) соглашение, которое предусматривает духовное окормление не только заключенных СИЗО, но и тюремного персонала, сообщили в пресс-бюро УФСИН.

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс". Согласно документу, подчиненные московскому УФСИН следственные изоляторы должны выделить помещения для проведения религиозных обрядов, а также позволять священнослужителям участвовать в исправлении арестантов СИЗО, "их духовно-нравственном образовании, восстановлении социально полезных связей и подготовке к освобождению".

В свою очередь, религиозная организация, представителям которой разрешат работать с арестантами в СИЗО, обязана будет контролировать деятельность этих священнослужителей, обеспечивать изоляторы "духовно-религиозной литературой, печатными, аудио- и видеоматериалами, предметами религиозного назначения", добавили в пресс-бюро.

В структуру столичного УФСИН входит семь следственных изоляторов, которые могут вместить около 8700 человек.

ФСИН Москва ФЕОР

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