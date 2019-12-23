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Снега в Москве не будет минимум до конца недели

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Появления снежного покрова в Московском регионе не прогнозируется до 29 декабря включительно, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь", - сказал он агентству в понедельник.

По словам метеоролога, сейчас в столице аномально высокая температура: +6...8 градусов, что более характерно для октября или начала апреля. Похолодание в ближайшие дни прогнозируется, но существенным оно не будет.

Во вторник в Москве будет до +6 тепла, в среду +2...4, ночью возможен небольшой "минус" (до -2). Такой характер погоды сохранится до конца рабочей недели с небольшим похолоданием к выходным. Метеоусловия не позволят образоваться снежному покрову.

Ранее Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что первые оценочные расчеты Гидрометцентра позволяют надеяться на то, что в новогоднюю ночь в Москве все-таки будет небольшой "минус". Метеоролог подчеркнул, что эта информация носит предварительный характер, а прогноз будет выпущен в четверг.

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