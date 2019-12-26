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Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - За сутки до нового года погода в столице начнет резко меняться: через Московский регион пройдет фронтальный раздел, который принесет с собой осадки, после чего начнется похолодание.

Как рассказал "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве и в Московской области до понедельника будет наблюдаться понижение температуры. 27 и 28 декабря днем будет около нуля с небольшим "минусом" ночью. К концу выходных днем уже небольшой мороз до -3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -8.

"Новогодняя ночь по-настоящему загадочная. Возможно все. На удивление прямо накануне нового года ожидаются сильные изменения, которые трудно уловить. Пока только намётки, завтра будет более определенный прогноз", - сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на 30 декабря все еще будет морозно, но днем через центр европейской России пройдет фронтальный раздел. Ожидаются заметные осадки в виде снега и мокрого снега, в течение дня температура повысится. Метеоусловия на следующие сутки, 31 декабря, и в новогоднюю ночь, будут зависеть от того, как именно будет развиваться ситуация в атмосфере накануне.

По одному из сценариев, 31 декабря температура вырастет еще на 2-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, а затем в новогоднюю ночь или днем 1 января начнется понижение температуры. Однако пока результаты расчетов настолько противоречивы, что метеорологи не готовы озвучить даже самый первый прогноз раньше пятницы, 27 декабря, пояснил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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