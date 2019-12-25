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Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве на выходных

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, вечером в пятницу, субботу и воскресенье в Москве ожидаются осадки, в том числе небольшой снег.

Как сообщила метеослужба в среду, осадки начнутся в пятницу, 27 декабря, в виде дождя, перейдут в мокрый снег, а затем в снег. В ночь на субботу, 28 декабря, в Москве подморозит до минус двух, по области - до минус пяти градусов, ожидается гололедица.

В воскресенье, прогнозирует Гидрометцентр, в столичном регионе ударят морозы, местами до минус девяти градусов, местами пройдет небольшой снег. Ведомство также не исключает, что небольшой снег будет идти в Москве и Подмосковье в понедельник, 30 декабря.

В свою очередь, Росгидромет на своем сайте оценивает вероятность небольшого снега в столичном регионе вечером в пятницу и в ночь на субботу с вероятностью до 55%.

Ранее сообщалось, что декабрь 2019 года может стать самым теплым и самым бесснежным в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Гидрометцентр Москва Московская область

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