В подмосковном дачном поселке в пожаре погибли четыре человека

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти двух детей и двух взрослых в пожаре в Подольске, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Как рассказали в пресс-службе, по данным следствия, 3 января в СНТ "Борисовка" в дачном доме произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех человек: двух детей - восемь месяцев и трех лет, а также мужчины и женщины. Кроме этого, с места тушения госпитализировали в больницу пожилую женщину, отметили в СК.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируется назначение ряда экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.